ارتفاع خطير.. كورونا افترس أكثر من 17 ألف شخص في إيران

كشفت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا "كورونا" في إيران تجاوزت 17 ألفًا، بعد تسجيل 208 حالات وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.





وارتفعت الحالات التراكمية بمقدار 2685 إلى 309437، حسبما قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما السادات لاري، وبالتالي فإن الارتفاع اليومي في القضايا لا يزال مستقرا.





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وقد تعافى أكثر من 268000 شخص ، وتوفي 17،190 منذ بداية الوباء، وفقا لوزارة الصحة الإيرانية.



