وزير جيش إسرائيل يخصص 3000 جندي احتياطي لمحاربة كورونا

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الأحد، أن وزير الجيش الإسرائيلي، بيني جانتس، وقع اليوم الأحد، على قرار يسمح بتجنيد نحو ثلاثة آلاف من جنود الاحتياط في طواقم الطوارئ، معظمهم سيكون من عناصر قيادة الجبهة الداخلية، وذلك مع اقتراب تفعيل مركز قيادة كورونا.



وبحسب "معاريف" يسمح التجنيد بإقامة نظام للتحقيقات الوبائية، ومجلس لقيادة كورونا، وسيستمر مفعول القرار حتى ١٨ سبتمبر.



كما يسمح بتعزيز آخر لعدد الفنادق المستخدمة في الحجر الصحي، إلى جانب تعزيز إطلاع السلطات المحلية على آخر المستجدات بخصوص كورونا، فضلا عن تعزيز تواجد ضباط الجبهة الداخلية داخل "المدن البرتقالية".

