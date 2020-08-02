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برلمان

رئيس الحركة الوطنية: مجلسا الشيوخ والنواب سيسهمان في الحفاظ على المواطن ومستقبله

الأحد 02/أغسطس/2020 - 04:24 م
اللواء رؤوف السيد
اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية
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حسن رضوان
دعا اللواء رءوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، المواطنين للنزول والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ ودعم القائمة الوطنية من اجل مصر.

وقال اللواء رؤوف السيد، في فيديو مسجل: "إنَّ أي سياسي يعلم جيدًا أهمية وجود برلمان ومجلس شيوخ قوي يعبّر عن آراء الشعب وآماله وتحقيق أحلامه".

وتحدث رئيس الحركة الوطنية، عن أهمية مجلس الشيوخ، قائلًا: "إنَّ برلمانًا يتكوّن من غرفتين (مجلس الشيوخ ومجلس النواب) كلٌ له صلاحيته الكاملة سيسهم في إعادة صياغة القوانين للحفاظ على المواطن المصري ومستقبله".

ومن المقرر أن تجرى مجلس الشيوخ للمصريين بالخارج8 و 9 أغسطس الجاري، بينما في الداخل يومي 11 و12 من  نفس الشهر.
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