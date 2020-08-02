بعد نهاية الدوريات الأوروبية.. تعرف على المتأهلين لـ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل





هناك بعض الدوريات تم استكمالها، وهناك دوريات أخرى لم تًستكمل وتم إنهائها بسبب ذلك الوباء، وكان هدف كل الفرق في القارة هو حجز مقعد في البطولة القارية الأقوى على الإطلاق، بطولة دوري أبطال أوروبا.





بطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الحالية لم تستكمل بعد من الأساس، فهي تستأنف مرة أخرى بدءًا من السابع من شهر أغسطس المقبل، وكذلك بطولة الدوري الأوروبي التي تستأنف بعد غد الثلاثاء.





ويتأهل بطل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي للنسخة المقبلة من الشامبيونزليج بغض النظر عن مركزه في بطولة الدوري.





وفي هذا التقرير نستعرض الفرق التي حسمت تأهلها لبطولة دوري أبطال أوروبا





إنجلترا:





ليفربول - مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد - تشيلسي





إسبانيا





ريال مدريد - برشلونة - أتلتيكو مدريد - إشبيلية





إيطاليا





يوفنتوس - إنتر - أتالانتا - لاتسيو









فرنسا





باريس سان جيرمان - مارسيليا - ستاد رين





ألمانيا





بايرن ميونخ - بروسيا دورتموند - لايبزيج - بروسيا مونشجلادباخ

روسيا





زينيت سان بطرسبرج - لوكوموتيف موسكو - كراسندور





تركيا





باشكشهير - بشكتاش





البرتغال





بورتو - بنفيكا





هولندا





أياكس - ألكمار





أوكرانيا





شاختار دونستيك - دينامو كييف





اليونان





أولمبياكوس - باوك





أسدل الستار على موسم 2019-2020 لبطولات الدوري في القارة الأوروبية.. موسم كان الأطول على الإطلاق من حيث المدة الزمنية، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي أوقف الحياة بالنسبة للساحرة المستديرة لفترة كبيرة من الوقت.