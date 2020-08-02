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رياضة

الزمالك يستقر على بيع معروف يوسف

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:15 م
معروف يوسف
معروف يوسف
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القسم الرياضي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن استقرار مجلس إدارة النادي بشكل نهائي على بيع النيجيري “معروف يوسف” لاعب الفريق الأبيض المعار لصفوف المقاولون العرب الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن تنتهي إعارة اللاعب النيجيري للمقاولون بنهاية الموسم الجاري ليعود بعدها إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.
 
وأكد المصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن قرار مجلس إدارة القلعه البيضاء ببيع اللاعب بالاتفاق مع باتريس كارتيرون المدير الفني لكونه ليس في حاجة إلى خدماته بشكل نهائي فضلًا عن رغبة الإدارة في الاستفادة ماديًّا من بيعه.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك قد أتم تعاقده مع الثنائي الأجنبي حمزة المثلوثي وآري بابل لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.
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