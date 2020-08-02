انطلاق حملة «جاهزين للتحدي 30 يوم» لنشر الرياضة في المجتمع.. صور

انطلقت فعاليات حملة "جاهزين للتحدي 30 يوم التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة في الفترة من 1 حتى 30 أغسطس الجاري؛ لنشر ثقافة ممارسة الرياضة بين المواطنين.





وتتنوع التحديات التي تضمها الحملة منها مشى مسافة 25 كيلو أو 50 كيلو، السير بالكراسى المتحركة مسافة 25 كيلو أو 50 كيلو لذوي القدرات والهمم، جرى مسافة 50 كيلو أو 100 كيلو، دراجات هوائية مسافة 100 كيلو أو 200 كيلو، كياك مسافة 15 كيلو أو 25 كيلو، دراجات نارية مسافة 1000 كيلو.





وترتكز الحملة على قيام المشاركين بتوثيق التحدي وانجازه على مدار 30 يوم، ويُشترط اختيار تحدى واحد فقط، وأن يكون مناسب للياقة البدنية للمشارك، وألا يقل العمر عن 16 عامًا.





وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت كافة تفاصيل الحملة، وطرحت الرابط الإلكتروني لتسجيل البيانات المطلوبة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا نشر آليات توثيق التحدي بدءًا من الانطلاق وصولًا إلي ختام الحملة، واستلام شهادات التقدير، والميداليات.