AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يجوز ترك ركعتي السنة عند قضاء صلاة الفجر؟.. الإفتاء تجيب

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:01 ص
هل يجوز ترك ركعتي
هل يجوز ترك ركعتي السنة عند قضاء صلاة الفجر؟
Advertisements
يارا زكريا
"هل يجوز ترك ركعتي السنة عند قضاء صلاة الفجر لضيق الوقت؟"، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع " يوتيوب".

وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن سنة الفجر مؤكدة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ولم يكن يتركها في السفر أو الحضر.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء: لذا كان من الأولى والأفضل أن يقتضي المسلم ركعتي السنة عند فواتها قدر ما أمكن.

وفي ذات السياق، أوضح الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في صلاة الفجر أن تكون ركعتين فقط، ولكن من لم يكن حريصا على السنة فإنه يزهد في الخير ويفوت على نفسه الفضل الكبير.

وأفاد " عبد السميع" في رده على سؤال "هل تصح صلاة الفجر ركعتين فقط بدون سُنة؟" أن النبي استحب لنا المداومة على السنة، فكأن الله فتح لنا أبواب الخير ولم نأخذ منها شيئا وتركناه.

وأشار أمين الفتوى إلى أن من صلى الفرض فقط صلاته صحيحة ولا حرج فيها، فمن داوم على الفرائض فهو ناجي يوم القيامة، إلا أن المحافظة على السنن فيها اغتنام للخير والبركة.


وفي سياق متصل،"هل تصح صلاة بعد الفجر، خاصة أثناء الجلوس؟" سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب». 

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يصح، لأن هذه المدة قاصرة على قراءة القرآن والذكر فقط، كما أن الوقت من بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس قدر رمح، أي ما بعد الشروق بـ 20 دقيقة تقريبًا يكره فيها التنفل المطلق بالصلاة.

كما ورد سؤال إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية يقول صاحبه : "ماذا أقول عندما أنوي الصلاة فى الفجر هل أقول نويت صلاة الفجر أم أقول نويت صلاة الصبح؟".

ورد الشيخ أحمد وسام  أن كلا اللفظين هما لصلاة واحدة، نظرًا لأن هذه الصلاة يسميها البعض صلاة الفجر ويسميها البعض الآخر صلاة لصبح، فكلاهما صحيح.


فضل الجلوس بعد صلاة الفجر:

ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أحاديث نبوية كثيرة تشير إلى فضل التعبد بعد أداء صلاة الفجر، وأهمها ما ورد في الحديث: «مَن صلى الفجرَ في جماعةٍ، ثم قَعَد يَذْكُرُ اللهَ حتى تَطْلُعَ الشمسُ، ثمّ صلى ركعتينِ، كانت له كأجرِ حَجَّةٍ وعُمْرَةٍ تامَّةٍ ، تامَّةٍ ، تامَّةٍ»، [صحيح].

وبين بعض العلماء أن معنى الحديث يتلخص بأن من جلس في مصلاه بعد أداء صلاة الفجر في جماعة في المسجد من الرجالٍ، وكذلك بالنسبة للنساء في البيت، وبذل الوقت في ذكر الله والصلاة على النبي والتسبيح والاستغفار والدعاء الخالص لوجه الله أو قراءة القرآن الكريم إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، أي بعد طلوعها بربع ساعةٍ تقريبًا، ثمّ يصلي ركعتي سنة الضحى أو ما تعرف بسنة الإشراق كتبت له أجر حجة وعمرة تامةٍ، وذلك فضل من الله يؤتيه من يشاء.

وفي ذلك تأكيدٌ على عظيم فضل هذه الفترة من الوقت والتي ترتفع بها الدرجات عن الله -تعالى-، والقصد من هذا الحديث هو ترغيب المسلم في بذل الوقت الأكبر في ذكر الله والتقرب له وخاصة بعد أداء صلاة الفجر وحتى موعد صلاة الضحى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فضل صلاة الضحى ووقتها .. 13 سببا يجعلك تتوضأ وتصليها الآن

صلاة الضحى .. لها ثواب حجة وتشهدها الملائكة في هذا الوقت

كيفية صلاة الضحى بالتفصيل كما صلاها رسول الله

الوقت الصحيح لصلاة الضحى.. لا يعرفه الكثيرون

كيفية صلاة الفجر وهل هي 6 ركعات؟ ..الإفتاء ترد "فيديو"

حكم قضاء صلاة الضحى.. الأزهر يوضح متى تبدأ وتنتهي

ترشيحاتنا

غضب بين جمهور الزمالك بعد ظهور أوناجم وبنشرقي بصحبة عدد من الفتيات.. فيديو

مارست الجنس في السيارات مقابل 4 آلاف جنيه.. اعترافات مثيرة لـ زمردة ابنة شيري هانم

لحظة استهداف جنود أتراك بواسطة قوات كردية.. شاهد

صورة إنجي المسلماني وعمرو دياب تنال إعجاب رواد التواصل الاجتماعي

لأول مرة.. الذهب يسجل 2000 دولار للأونصة

أهم الأخبار .. مصرع وإصابة 15 في انقلاب ميكروباص بترعة المريوطية.. نتيجة الثانوية .. ومصر تتجاوز خطر كورونا

AdvertisementS

مارست الجنس في السيارات مقابل 4 آلاف جنيه.. اعترافات مثيرة لـ زمردة ابنة شيري هانم

ننشر صور عروس الدقهلية المقتولة فى شهر العسل.. زوجها ووالدته خلصوا عليها

العتاب لا يزال مستمرا.. 24 بلدا غنى لها عمرو دياب وتجاهل أكبر محافظة في مصر

شاهد.. إثيوبيون يحتفلون بملء سد النهضة بإغراق الشوارع بالمياه

مصرع 8 وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص بترعة المريوطية

دامت الانفجارات ساعتين.. ماذا حدث في قرية النواهض بقنا (القصة كاملة)

لماذا يُخلع النقاب في الحج؟.. علي جمعة يوضح الحكمة من كشف المرأة وجهها أثناء الإحرام

بعد تساؤلات السوشيال.. أسباب تحول لون اللحوم لـ الأخضر أو الأسود

مطار شرم الشيخ يستقبل 11 رحلة طيران من أوكرانيا وبيلاروسيا

مصر تتجاوز خطر كورونا.. الصحة: تسجيل 167 إصابة بـ الفيروس.. و31 وفاة

غضب بين جمهور الزمالك بعد ظهور أوناجم وبنشرقي بصحبة عدد من الفتيات.. فيديو

سبوها وهددوها بالإيذاء.. ريهام سعيد تحرر محضرا ضد مجموعة من الشباب بمارينا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. مرض جلدي بسبب حشرة يؤدي إلى الموت

مصر تنهض.. القصة الكاملة لتمثال عرّض صاحبه لسخرية المتخصصين والجمهور.. ودافعت عنه صاحبة تمثال محمد صلاح

بعد تساؤلات السوشيال.. أسباب تحول لون اللحوم لـ الأخضر أو الأسود