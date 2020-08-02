إقبال كبير على قصر البارون للاحتفال بالعيد.. فيديو وصور









ورصدت عدسة " صدى البلد " اجواء الاحتفال بثالث ايام العيد فى قصر البارون حيث شهد القصر تجمعات من المواطنين يحتفلوان بعيد الاضحى .





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ويذكر ان وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، قصر البارون التاريخى الايام الماضية، بحى مصر الجديدة بالقاهرة، وذلك بعد فترة ترميم دامت عامين، سخرت خلاله الدولة المصرية كافة الإمكانات من أجل الخروج بالشكل اللائق، بعد سنوات طوال من الإهمال الذى استشرى بالقصر.









ويعد قصر البارون، أحد أشهر وأقدم القصور التاريخية بالقاهرة، صاحب الأساطير والحكايات التى ارتبط به الشباب وبحكاياته، وتفاعل مواقع التواصل الاجتماعى بالفرح، بعد تداول صور انتهاء أعمال الترميم، وعودة القصر لرونقه الجميل، ليصبح معرضا يروى تاريخ حى مصر الجديدة.









وسمى هذا القصر باسم "قصر البارون" نسبة إلى صاحبه المليونير البلجيكى البارون "ادوارد إمبان" والذى جاء إلى مصر قادمًا من الهند فى نهاية القرن التاسع عشر بعد شهور قليلة من افتتاح قناة السويس.

















شهد قصر البارون بمصر الجديدة اقبال كبير من المواطنون للاحتفال ب ثالث ايام عيد الاضحى المبارك اليوم الاحد.