بعد نهاية عقده مع تشيلسي.. برشلونة يستهدف ضم ويليان مجانا





وينتهي عقد ويليان مع فريقه تشيلسي بنهاية الموسم الحالي 2019-2020، أي بانتهاء مشوار فريقه في دوري أبطال أوروبا.





وأشارت قناة كواترو الإسبانية، أن نادي برشلونة أغرى ويليان براتب ضخم وعقد يمتد لمدة 3 سنوات من أجل ضمه للفريق الموسم المقبل.





وأضاف التقرير بأن برشلونة سيلجأ للتعاقد مع ويليان لصعوبة التعاقد مع أي لاعب مقابل مبلغ مادي كبير، بسبب الأزمة الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا، في حين أن برشلونة سيتعاقد مع ويليان مجانًا بمجرد انتهاء عقده.





وأشارت تقارير صحفية أن ناديي ارسنال وتوتنهام الإنجليزيين أبرز المهتمين أيضًا بضم ويليان.

أكدت تقارير إذاعية، أن نادي برشلونة يستهدف ضم البرازيلي ويليان جناح نادي تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية.