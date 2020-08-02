"التعليم الكويتية" تعلن قواعد استكمال العام الدراسي للتعليم الثانوي

واصلت وزارة التربية الكويتية الإعلان عن الضوابط الخاصة بالصف الثاني عشر " التعليم الثانوي" لاستكمال العام الدراسي 2019 /2020 حيث تم تحديد أعداد الحصص الدراسية الافتراضية لكل مادة للصف الثاني عشر، بواقع 4 حصص يوميا.









وأوضحت الوزارة وفق ما ذكرته صحيفة القبس ان القرار يشمل القسمين العلمي والأدبي بالإضافة إلى التعليم الديني.









كما تضمنت الضوابط - التي حددتها وزارة التعليم الكويتية - آلية تقييم طلاب وطالبات الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي للفصل الدراسي الثاني من العام، الجاري 2019 - 2020 وذلك وفق المنهج المعدل.









وبيًنت الوزارة انه تم تحديد 25 % للحضور والغياب، و25 % للمشاركة والتفاعل، و25 % للواجبات، و25 % للتقارير.









وأصدرت وزارة التربية بذلك منشورا بخصوص الخطة الدراسية للصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي بالإضافة إلى التعليم الديني، وفق المنهج المعدل، ليتم تعميمها على مديري ومديرات المدارس من أجل متابعتها مع المعلمين.