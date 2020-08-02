موعد رفع المشروعات البحثية للدور الثاني بآداب عين شمس.. وكلية التربية تنظم دورة تدريبية

_ موعد رفع المشروعات البحثية للدور الثاني بآداب عين شمس
_ لرفع كافة الإداريين.. كلية التربية بجامعة عين شمس تنظم دورة تدريبية
_ إعلان جداول رفع الأبحاث للفرصة الثانية والأخير ببنات عين شمس
أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس ، عن رفع المشروعات البحثية للدور الثاني الغياب الراسب أو رفع عن طريق الخطأ في منصة غير منصة المادة في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 4/8/2020 الساعة 9 صباحا وحتى الجامعة الموافق 7/8/2020 الساعة 12 مساء.
وأوضحت الكلية ، أنه تتم رفع المشروعات البحثية من الحساب الشخصي لكل طالب ويسمح للطالب الراسب أو الغائب بالرفع في كل المقررات التي رسب بها .
وقال الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس أنه تم رفع حالة التأهب والطوارئ بالكلية وخاصة قطاع شئون التعليم والطلاب استعدادا لإجراء امتحانات نهاية العام لطلاب الفرقة النهائية بجميع أقسام الكلية في الموعد المحدد وهو الاثنين 6 يوليو 2020 وتستمر حتى 8 أغسطس 2020 حيث يجرى اختبار عدد 7500 طالب من أقسام الكلية المختلفة وفقـًا للجدول المعلن .
وأضاف أن اللجان تتضمن 4 فترات من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساء وتبلغ مدة كل لجنة ساعة للامتحان تفصل بينهما ساعة ونصف لإتمام عملية التعقيم بين كل لجنة وأخرى .
نظمت كلية التربية بجامعة عين شمس، دورة تدريبية في مهارات استخدام برنامج الإكسيل في العمل الإداري لعدد من الإداريين بالكلية على مدار أربعة أيام على مجموعتين خلال الفترة من 27 يوليو إلى 9 أغسطس 2020 مع اتباع كافة الإجراءات الصحية والوقائية المعمول بها .
ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد أبو العنين عميد الكلية ووفاء رفاعي مدير عام الكلية، وقام بالتدريب الدكتور هاني نادي يوسف مدير وحدة الخدمات التكنولوجية بالكلية.
وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي تعقدها الكلية في إطار حرص إدارتها على رفع كفاءة الإداريين باستمرار، وذلك لضمان سير العمل على أفضل وجه لخدمة أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
ويعد منح شهادة لجميع المشاركين، شرطًا للمشاركة في الأنشطة والفعاليات بالكلية وكذلك بقية الحوافز التشجيعية.
وأعلنت الصفحة الرسمية لكلية البنات جامعة عين شمس، جدول رفع الأبحاث للفرصة الثانية والأخيرة ويمكنك من خلال هذا اللينك معرفة جميع الجداول اضغط هنا .
الجدير بالذكر أعلنت كلية البنات ، عن نتيجة علوم - نظام الساعات المعتمدة، وسوف تظهر نتائج باقي الفرق تباعا "أولى علمي تربوي - ثالثة علمي تربوي".
ونوهت الكلية، بأن اليوم الموافق 28 يوليو 2020 سيتم إعلان باقي نتائج علمي تربوي للفرقة الثانية وباقي الفرق الأدبية والتربوية بدءا من اليوم و غد ستظهر تباعا.
ومن خلال هذا اللينك معرفة النتيجة http://wf.asu.edu.eg/?p=5052 عن نتيجة علوم - نظام الساعات المعتمدة، وسوف تظهر نتائج باقي الفرق تباعا "أولى علمي تربوي - ثالثة علمي تربوي