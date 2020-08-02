موعد رفع المشروعات البحثية للدور الثاني بآداب عين شمس.. وكلية التربية تنظم دورة تدريبية

_ لرفع كافة الإداريين.. كلية التربية بجامعة عين شمس تنظم دورة تدريبية

_ إعلان جداول رفع الأبحاث للفرصة الثانية والأخير ببنات عين شمس

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس ، عن رفع المشروعات البحثية للدور الثاني الغياب الراسب أو رفع عن طريق الخطأ في منصة غير منصة المادة في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 4/8/2020 الساعة 9 صباحا وحتى الجامعة الموافق 7/8/2020 الساعة 12 مساء.





وأوضحت الكلية ، أنه تتم رفع المشروعات البحثية من الحساب الشخصي لكل طالب ويسمح للطالب الراسب أو الغائب بالرفع في كل المقررات التي رسب بها .





وقال الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس أنه تم رفع حالة التأهب والطوارئ بالكلية وخاصة قطاع شئون التعليم والطلاب استعدادا لإجراء امتحانات نهاية العام لطلاب الفرقة النهائية بجميع أقسام الكلية في الموعد المحدد وهو الاثنين 6 يوليو 2020 وتستمر حتى 8 أغسطس 2020 حيث يجرى اختبار عدد 7500 طالب من أقسام الكلية المختلفة وفقـًا للجدول المعلن .





وأضاف أن اللجان تتضمن 4 فترات من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساء وتبلغ مدة كل لجنة ساعة للامتحان تفصل بينهما ساعة ونصف لإتمام عملية التعقيم بين كل لجنة وأخرى .