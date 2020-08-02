مصرع 8 وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص بترعة المريوطية

لقى 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون في سقوط سيارة ميكروباص في ترعة المريوطية بدائرة مدينة منشأة القناطر بالجيزة.





تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص في مجرى ترعة المريوطية، وعلى الفور تم الدفع بالأوناش ووحدات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ.





ونجحت قوات الإنقاذ في انتشال 7 جثث من المياه، وشخص في حالة خطيرة لقى مصرعه فور وصوله للمستشفي، و7 مصابين.





فيما تم انتشال الميكروباص من المياه، وتحرير المحضر اللازم، ونقل المصابين للمستشفيات والجثث للمشرحة.



