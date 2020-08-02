انتبه.. مرض جلدي بسبب حشرة يؤدي إلى الموت

يصاب الكثيرون في الصيف بـ مرض جلدي يسمى اللشمانيا، وهو مرض جلدي ينشأ بسبب لسعة حشرة صغيرة، يزداد نشاطها في المساء حيث تلسع الإنسان بدون أن يشعر بها ولا يسمع صوتها عند طيرانها كالذبابة. يسمى





وتقول اخصائية البشرة والتجميل وسام سوقية، إن هذه الحشرة لسعتها تؤدى إلى تقرحات مزمنة بالجلد عندما تنقل طفيلي اللشمانيا من شخص مصاب لشخص سليم.





ويختلف نوع اللشمانيا حسب مكان الإصابة :





اللشمانيا الجلدية:

وتكون الاصابة قاصرة على الجلد ويعتبر اكثر الانواع انتشارًا

اللشمانيا الجلدية المخاطية:

حيث تكون الاصابة جلدية وتصل إلى الأغشية المخاطية .





اللشمانيا الحشوية:

هذا النوع هو اسوأ الانواع ويصيب الأعضاء الداخلية من الجسم مثل الطحال والكبد ونخاع العظم .

يعرف هذا النوع بالحمى السوداء بكثير من داء الليشمانيات الجلدي واكثر انتشارا في سوريا ولكنه أقل انتشارًا ويسبب تعب عام وفقدان الوزن وتورم الكبد وفقر الدم واذا لم يتم معالجة داء الليشمانيات الحشوي فانه غالبا مايكون مميتًا .





علاج اللشمانيا :

يحددها الطبيب المختص .



