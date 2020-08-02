ننشر الصور الأولى للحادث| مصرع وإصابة 15 في انقلاب ميكروباص بترعة المريوطية

حصل صدى البلد على الصور الأولى من موقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة المريوطية على طريق "نكلا - المنصورية" بمدخل قرية منشية رضوان بمدينة منشأة القناطر بالجيزة.









تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص في مجرى ترعة المريوطية، وعلى الفور تم الدفع بالأوناش ووحدات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ.









ونجحت قوات الإنقاذ في انتشال 7 جثث من المياه، وشخص في حالة خطيرة لقى مصرعه فور وصوله للمستشفي، و7 مصابين.









فيما تم انتشال الميكروباص من المياه، وتحرير المحضر اللازم، ونقل المصابين للمستشفيات والجثث للمشرحة.









وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء مرور الميكروباص على طريق ترعة المريوطية بمدينة منشأة القناطر اختلت عجلة القيادة في يد قائد السيارة مما نتج عنه انقلابها في مجرى الترعة.



