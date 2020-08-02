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توك شو

بعد الغناء أمامه.. محمد رشاد يكشف رسالة الرئيس السيسي له

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:24 م
محمد رشاد
محمد رشاد
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البهي عمرو
قال المطرب محمد رشاد، نجم "أراب أيدول" إنه شارك فى أغنية " مصر النهارده" التى تم عرضها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نجوم كبار، بأحد الاحتفالات.

وأضاف محمد رشاد، خلال حواره ببرنامج " كل يوم" المذاع على قناة "أون أى"، تقديم الإعلامي  خالد أبو بكر: "كنت مرعوب وانا بغني أمام الرئيس والوزراء".

وأشار محمد رشاد، إلى أن كل شئ بالحفلة كان مرتبا بكل دقة والتزام وأوضح أن والدته كانت فى حالة حب شديد وفرح بعد أن شاهدتنى أغنى أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. 
 
ولفت محمد رشاد، إلى أنه تقابل مع الرئيس السيسي بعد الانتهاء من الأغنية وقام بمصافحته بحب وحضن أبوي.

وكشف محمد رشاد رسائل الرئيس له بعد الأغنيه وقال: " الرئيس قالى انت جميل ربنا يحميك". 

وتابع: " كنت سعيد بالسلام على الرئيس عبد الفتاح السيسي وصورتى مع الرئيس محتفظ بها بالبيت، وغنائي أمام السيسي أهم من "أراب أيدول".
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