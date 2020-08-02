شاهد.. إثيوبيون يحتفلون بملء سد النهضة بإغراق الشوارع بالمياه

احتفل الإثيوبيون بالمرحلة الأولى من ملء سد النهضة، اليوم الأحد، إذ أغرقوا شوارع العاصمة أديس أبابا بالمياه.









ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، خرج عشرات الآلاف من المواطنين في شوارع أديس أبابا، اليوم الأحد، ملتحفين بالعلم الوطني، بينما لوح آخرون به حاملين لافتات تدعم ملء السد.









وأطلق المواطنون الإثيوبيون الصافرات، وعزفوا موسيقى صاخبة، وقاموا بالرقص في أماكن عامة احتفالا بملء السد في مرحلته الأولى.









فيما عقدت أحداث مماثلة في مدن أخرى في إثيوبيا.









ودعا نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، ديميك ميكونين، الجمهور إلى الوقوف خلف السد ودعم استكمال ملء المياه به.









وجاء الاحتفال في إطار الحملة التي دشنها الإثيوبيون لدعم السد، بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في 22 يوليو الماضي، أن هطول الأمطار الموسمية أدى إلى الانتهاء من المرحلة الأولى لملء سد النهضة.









جدير بالذكر، أن غدا الاثنين، تنطلق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بين وزراء الري والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا عبر خاصية الفيديو كونفرانس، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور خبراء ومراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والمفوضية الأوروبية ومكتب الاتحاد الإفريقي.







