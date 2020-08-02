أهم الأخبار .. مصرع وإصابة 15 في انقلاب ميكروباص بترعة المريوطية.. نتيجة الثانوية .. ومصر تتجاوز خطر كورونا

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات نستعرضها من خلال التقرير التالي :





فيديوجراف.. انهيار سد بوط السوداني ينذر بكارثة

انهيار سد بوط السوداني الواقع في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان، المتاخمة للحدود الإثيوبية زاد المخاوف من سد النهضة. . للمزيد اضغط هنا









مصرع 8 وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص بترعة المريوطية

لقى 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون في سقوط سيارة ميكروباص في ترعة المريوطية بدائرة مدينة منشأة القناطر بالجيزة.. للمزيد اضغط هنا









نتيجة الثانوية العامة 2020.. التعليم: درجات الرأفة أنقذت آلاف الطلاب وغيرت مصيرهم

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك الآلاف من طلاب الثانوية العامة استفادوا هذا العام من درجات الرأفة اثناء التصحيح في الكنترولات .. للمزيد اضغط هنا









مصر تتجاوز خطر كورونا.. الصحة: تسجيل 167 إصابة بـ الفيروس.. و31 وفاة





أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، عن خروج 1318 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 42455 حالة حتى اليوم.. للمزيد اضغط هنا









أميتاب باتشان يعلن شفاءه من فيروس كورونا

أعلن الفنان أميتاب باتشان عن شفائه من فيروس كورونا، وعودته للمنزل بعد قضائه فترة الحجر في المستشفى..للمزيد اضغط هنا







