أخبار الرياضة.. ظهور بنشرقي وأوناجم بصحبة فتيات فى ملهى ليلى.. وحسن شاكوش يثير مشكلة فى الأهلي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، نستعرضها على النحو التالي:





أثار اللاعبان المغربيان أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم لاعبا نادي الزمالك غضب جمهور فريقهما، وذلك بعد ظهورهما في عدد من الفيديوهات في ملهى ليلي.





أكدت تقارير صحفية تركية، أن نادي طرابزون سبور مهتم بالتعاقد مع محمد النني متوسط ميدان نادي أرسنال الإنجليزي، والمعار لصفوف نادي بشكتاش، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





يواجه فريقي ليفربول وأرسنال أزمة كبيرة قبل مباراتهما معًا في مباراة بطولة كأس الدرع الخيرية، وذلك بحسب تقارير صحفية.





سادت حالة من الغضب الشديد داخل أرجاء إدارة الأهلي بسبب المطرب الشعبي حسن شاكوش.



