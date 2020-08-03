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فن

أحمد السقا يمارس البوكس مع ابنه ويهنئه بعيد ميلاده.. شاهد

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:49 ص
احمد السقا
احمد السقا
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مصطفى كرم
هنأ الفنان أحمد السقا نحلة حمزة بعيد ميلادة وذلك عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر احمد السقا صورة له مع نجله عبر خاصية استوري بحسابه على "إنستجرام" وهما يلعبان بوكس وعلق عليها قائلا: "كل سنة وانت طيب يا زوز".

وشارك الفنان أحمد السقا فى السباق الرمضانى ببرنامج "اغلب السقا" وهو مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، بجائزة 100 ألف جنيه يوميا، وتُقدمه النجمة رزان مغربي.


وكشف المنتج تامر مرسى عن مسلسل " نسل الاغراب" الذي سيتم عرضه في رمضان 2121 عن طريق نشر صورة تجمعه بالنجمين أحمد السقا وأمير كرارة وعلق: "مسلسل "نسل الاغراب" رمضان 2021 حصريًا على شاشات المتحدة.
أحمد السقا يمارس البوكس مع ابنه ويهنئه بعيد ميلاده.. شاهد
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