أحمد السقا يمارس البوكس مع ابنه ويهنئه بعيد ميلاده.. شاهد

هنأ الفنان أ حمد السقا نحلة حمزة بعيد ميلادة وذلك عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر احمد السقا صورة له مع نجله عبر خاصية استوري بحسابه على "إنستجرام" وهما يلعبان بوكس وعلق عليها قائلا: "كل سنة وانت طيب يا زوز".





وشارك الفنان أحمد السقا فى السباق الرمضانى ببرنامج "اغلب السقا" وهو مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، بجائزة 100 ألف جنيه يوميا، وتُقدمه النجمة رزان مغربي.







