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أخبار العالم

لأول مرة.. البرازيل تسجل انخفاضا كبيرا في أعداد وفيات كورونا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت الصحة البرازيلية، اليوم الإثنين، تسجيل أول انخفاض في أعداد الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقالت الصحة البرازيلية، تسجيل 541 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، لتكون أول مرة منذ فترة طويلة تسجل ما أدنى من 1000 حالة وفاة في يوم واحد. 

وأضافت أنه تم تسجيل 25 الفا و800 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وحسب معطيات الوزارة، وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى مليونين و733 ألفا و677 حالة، وحصيلة الضحايا إلى 94104 أشخاص.

وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.
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