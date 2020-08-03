كاف يجري مسحة كورونا على الأهلي والزمالك قبل نصف نهائي دوري الأبطال

ذكرت صحيفة الأحداث المغربية اليومية، إن كاف قرر خضوع لاعبي الأندية المتأهلة لقبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، لمسحات الكشف عن كورونا قبل 48 ساعة من موعد المواجهتين.
وقرر كاف تشكيل لجنتين طبيتين، تتولى كلًا منهما الإشراف على الإجراءات الاحترازية في المباراتين لضمان عدم وجود أي عائق صحي يؤثر بالسلب.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفحص سيقام يومي 22 و23 سبتمبر المقبل.
وكشفت قناة الرياضية المغربية، عن مواعيد وتوقيتات، مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا
لموسم 2019/ 2020 والتي تم تأجيلها مسبقا بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقالت القناة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلًا عن مصدر داخل الكاف
، أن مواجهات الذهاب للدور نصف النهائي، ستقام يومي 25 و26 من سبتمبر المقبل، على أن تقام مواجهتي الاياب، يومي 2 و3 أكتوبر.
وأضافت القناة المغربية، أن مباريات الدور نصف النهائي لدوري الأبطال، ستقام جميعها في تمام السابعة مساءً بتوقيت جرينيتش التاسعة بتوقيت القاهرة.
ومن المقرر، أن يلتقي الأهلي
مع نظيره الوداد البيضاوي، في حين يلاقي الزمالك نظيره الرجاء البيضاوي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها في سبتمبر المقبل، حيث ستقام مباراتي الذهاب، بمدينة الدار البيضاء، بينما ستقام مباراتي الإياب في القاهرة.