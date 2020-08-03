كاف يجري مسحة كورونا على الأهلي والزمالك قبل نصف نهائي دوري الأبطال

ذكرت صحيفة الأحداث المغربية اليومية، إن كاف قرر خضوع لاعبي الأندية المتأهلة لقبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، لمسحات الكشف عن كورونا قبل 48 ساعة من موعد المواجهتين.





وقرر كاف تشكيل لجنتين طبيتين، تتولى كلًا منهما الإشراف على الإجراءات الاحترازية في المباراتين لضمان عدم وجود أي عائق صحي يؤثر بالسلب.





وأشارت الصحيفة إلى أن الفحص سيقام يومي 22 و23 سبتمبر المقبل.



