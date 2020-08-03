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أخبار البلد

قومي المرأة يهنئ سكك حديد مصر لفوزها بجائزة البنك الأوروبي لمكافحة التحرش

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:42 ص
الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي
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أ ش أ
هنَّأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع أعضائه وعضواته، الهيئة القومية لسكك حديد مصر التي أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فوزها بالجائزة البرونزية في مشروع تعزيز المساواة بين الجنسين، ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي تحت فئة النوع الاجتماعي والاندماج الاقتصادي؛ لالتزامها بمحاربة أي شكل من أشكال التحرش الجنسي على شبكتها داخل القطارات، وكذلك التحرش على أرصفة المحطات، ولتنفيذ عدد كبير من الإجراءات التي تهدف إلى توفير خدمات نقل آمنة ومريحة لجميع المسافرين على شبكتها.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي - في بيان أصدره المجلس اليوم الأحد - بالجهود الدؤوبة للمهندس أشرف سليمان رئيس الهيئة لمناهضة العنف ضد المرأة وخاصة التحرش الجنسي داخل القطارات وعلى أرصفة المحطات، مؤكدةً أن ذلك يأتي تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أن القطارات تعتبر إحدى أهم وسائل المواصلات في مصر، وترتادها يوميًا مئات السيدات والفتيات، وأن هذه الإجراءات التي اتخذتها الهيئة سوف تساهم بشكل كبير في زيادة وصول المرأة إلى خدمات النقل الآمنة من خلال حمايتها من أي شكل من أشكال التحرش بها.

يُذكر أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر حصلت في عام 2018 على الجائزة الذهبية لتنفيذها المرحلة الأولى من مشروع تعزيز المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي بنجاح في فئة أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية من جوائز الاستدامة المقدمة من البنك الأوروبي كنواة ولبنة أولى في بناء عظيم قائم على مناهضة العنف الناتج على التمييز من خلال النوع الاجتماعي.
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