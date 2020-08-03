الإنسان كالبركان.. أحمد فلوكس يوجه رسالة لـ متابعيه.. شاهد

شارك الفنان احمد فلوكس صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق أحمد فلوكس على الصورة قائلا: "الإنسان كالبركان اذا إختار الصمت، ظاهره يخدعنا فنظنه جبلا... لكن الحقيقة تكمن في داخله فقط!!!".





يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.







