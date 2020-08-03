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فن

الإنسان كالبركان.. أحمد فلوكس يوجه رسالة لـ متابعيه.. شاهد

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:33 ص
احمد فلوكس
احمد فلوكس
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مصطفى كرم
شارك الفنان احمد فلوكس صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وعلق أحمد فلوكس على الصورة قائلا: "الإنسان كالبركان اذا إختار الصمت، ظاهره يخدعنا فنظنه جبلا... لكن الحقيقة تكمن في داخله فقط!!!". 

يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.


وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.
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