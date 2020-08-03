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أخبار العالم

وزير روسي: روسيا تنتج ملايين الجرعات من لقاح ضد "كورونا" شهريا بحلول 2021

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:08 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، أن بلاده تخطط لإنتاج ملايين الجرعات من لقاح ضد فيروس كورونا شهريا بحلول عام 2021.

وقال مانتوروف - في تصريح صحفي اليوم الاثنين، حسبما أفادت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "سوف يعتمد حجم إنتاج اللقاح على احتياجات نظام الرعاية الصحية، كما من المتوقع بدء إنتاج أول لقاح محلي طوره المركز الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة "جامالي" في سبتمبر المقبل.

وأضاف "وفقا للتقديرات الأولية سنتمكن من ضمان إنتاج عدة مئات الآلاف من الجرعات من اللقاح شهريا مع زيادة لاحقة إلى عدة ملايين بحلول بداية العام المقبل"، مشيرا إلى أن روسيا ستبذل قصارى جهدها لضمان تنفيذ هذه الخطط.

وكانت هيئة حماية المستهلك الروسي قد أعلنت في وقت سابق أنه يتم تطوير 26 نوعا مختلفا من اللقاحات ضد فيروس كورونا على أساس تجارب 17 منظمة علمية، موضحة أن لقاحا واحدا طوره مركز "جامالي" اجتاز التجارب السريرية على المتطوعين.

وأشارت الهيئة الروسية إلى أن مركز "فيكتور" الروسي قام أيضا بتطوير لقاح على 6 منصات تكنولوجية مختلفة، ومن المقرر إطلاق أول لقاح منهم في سبتمبر المقبل، والثاني في أكتوبر من هذا العام.
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