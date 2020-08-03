النتيجة غدا.. التعليم: نسب النجاح في الثانوية العامة مرتفعة.. فيديو

قالت الإعلامية دينا عبد الكريم، إن الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة صرح بأن الوزارة مستعدة للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٠، غدا الثلاثاء وأن نسب النجاح مرتفعة.





وأضافت دينا عبد الكريم، خلال برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة "الأولى" أن يوم إعلان نتيجة الثانوية العامة هو يوم مرتقب بالنسبة للجميع، مضيفة أنه ستيم الإعلان عن النتيجة وإبلاغ أوائل الثانوية العامة في نفس اليوم، والاعتماد أيضا في نفس اليوم.





وأشارت إلى أن الوزارة سعلن عن تفاصيل النتيجة ونسب النجاح، حيث أكدت وزارة التعليم تطبيق الجودة والإجراءات المتبعة بالشكل الكامل بداية من تصحيح الكراسات الإجابة في يونيو الماضى وحتى النتيجة.





وأوضحت أن النتائج مبشرة وعالية هذا العام، موضحة أن هذه دفعة استثنائية وعاشت ظروف استثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا، وقد تكون هذه الظروف تكون سبب لانهاء الدروس الخصوصية تكون نموذج للتعميم السنوات القادمة.