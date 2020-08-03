AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

شاب وشقيقته بين الضحايا.. تحقيقات موسعة في مصرع وإصابة 15 بحادث ترعة المريوطية

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:47 ص
صدى البلد
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
تجري نيابة كرداسة ومركز إمبابة تحقيقات موسعة في مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين عقب انقلاب سيارة ميكروباص بترعة المريوطية.


واستعلمت النيابة عن حالة سائق الميكروباص الذي خرج من المياه حيا وتم نقله لتلقي العلاج بالمستشفى لسماع أقواله حول الواقعة وكيفية حدوثها كما قررت النيابة تشكيل لجنة فنية من المرور لفحص السيارة وبيان مدى وجود عطل بها تسبب في وقوع الحادث.


وكشفت التحقيقات، أن جميع مستقلي الميكروباص من محافظة المنوفية يعملون في نطاق محافظة أكتوبر وكانوا يتوجهون إلى محافظتهم عقب انتهاء أعمالهم ثالث أيام عيد الأضحي المبارك كما تبين أن من بين الضحايا شاب وشقيقته يعملان في مول تجاري بأكتوبر.

وتلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص في مجرى ترعة المريوطية، وعلى الفور تم الدفع بالأوناش ووحدات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ.


ونجحت قوات الإنقاذ في انتشال 7 جثث من المياه، وشخص في حالة خطيرة لقى مصرعه فور وصوله للمستشفى، و7 مصابين.

فيما تم انتشال الميكروباص من المياه، وتحرير المحضر اللازم، ونقل المصابين للمستشفيات والجثث للمشرحة.

وكشفت التحريات الأولية، أنه أثناء مرور الميكروباص على طريق ترعة المريوطية بمدينة منشأة القناطر اختلت عجلة القيادة في يد قائد السيارة مما نتج عنه انقلابها في مجرى الترعة.
شاب وشقيقته بين الضحايا.. تحقيقات موسعة في مصرع وإصابة 15 بحادث ترعة المريوطية
شاب وشقيقته بين الضحايا.. تحقيقات موسعة في مصرع وإصابة 15 بحادث ترعة المريوطية
شاب وشقيقته بين الضحايا.. تحقيقات موسعة في مصرع وإصابة 15 بحادث ترعة المريوطية
شاب وشقيقته بين الضحايا.. تحقيقات موسعة في مصرع وإصابة 15 بحادث ترعة المريوطية
شاب وشقيقته بين الضحايا.. تحقيقات موسعة في مصرع وإصابة 15 بحادث ترعة المريوطية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الميكروباص الطائش.. قتل شابين دهسا وأصاب الثالث واصطدم بسيارة قمامة في إمبابة ..صور

اخبار الحوادث.. كشف غموض مذبحة الإسماعيلية.. التقرير الطبي لـ مقتل موظف ماسبيرو بمنشأة ناصر.. ومزق جسد زوجته وأضرم النيران فى جثتها لشكه في سلوكها

مصرع 8 وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص بترعة المريوطية

ننشر الصور الأولى للحادث| مصرع وإصابة 15 في انقلاب ميكروباص بترعة المريوطية

دماء على الأسفلت.. مصرع وإصابة 54 شخصا في حوادث خلال ثالث أيام العيد

أهم الأخبار .. مصرع وإصابة 15 في انقلاب ميكروباص بترعة المريوطية.. نتيجة الثانوية .. ومصر تتجاوز خطر كورونا

ترشيحاتنا

مقابل 2000 جنيه.. زمردة بنت شيري هانم: قلت لأمي انزلي دلوقتي وجبت راجل في شقتنا

النتيجة غدا.. التعليم: نسب النجاح في الثانوية العامة مرتفعة.. فيديو

احتجاجا على الأداء الحكومي.. وزير الخارجية اللبناني يقدم استقالته من الحكومة

شاب وشقيقته بين الضحايا.. تحقيقات موسعة في مصرع وإصابة 15 بحادث ترعة المريوطية

بعيد عن الطبخ.. 5 استخدامات لليمون لن تتوقعيها

للمسافرين.. نشرة مرور الطرق الصحراوية والرئيسية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العربية أتفككت من بعضها.. شاهد تحطم سيارة في حادث مروع بصلاح سالم

مواصفات بي ام دبليو bmw 218i gran coupe الجديدة في مصر .. فيديو و صور

شاب وشقيقته بين الضحايا.. تحقيقات موسعة في مصرع وإصابة 15 بحادث ترعة المريوطية