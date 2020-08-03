شاب وشقيقته بين الضحايا.. تحقيقات موسعة في مصرع وإصابة 15 بحادث ترعة المريوطية

تجري نيابة كرداسة ومركز إمبابة تحقيقات موسعة في مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين عقب انقلاب سيارة ميكروباص بترعة المريوطية









واستعلمت النيابة عن حالة سائق الميكروباص الذي خرج من المياه حيا وتم نقله لتلقي العلاج بالمستشفى لسماع أقواله حول الواقعة وكيفية حدوثها كما قررت النيابة تشكيل لجنة فنية من المرور لفحص السيارة وبيان مدى وجود عطل بها تسبب في وقوع الحادث.





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وكشفت التحقيقات، أن جميع مستقلي الميكروباص من محافظة المنوفية يعملون في نطاق محافظة أكتوبر وكانوا يتوجهون إلى محافظتهم عقب انتهاء أعمالهم ثالث أيام عيد الأضحي المبارك كما تبين أن من بين الضحايا شاب وشقيقته يعملان في مول تجاري بأكتوبر.





وتلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص في مجرى ترعة المريوطية، وعلى الفور تم الدفع بالأوناش ووحدات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ.





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ونجحت قوات الإنقاذ في انتشال 7 جثث من المياه، وشخص في حالة خطيرة لقى مصرعه فور وصوله للمستشفى، و7 مصابين.





فيما تم انتشال الميكروباص من المياه، وتحرير المحضر اللازم، ونقل المصابين للمستشفيات والجثث للمشرحة.



