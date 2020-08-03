دماء على الأسفلت.. مصرع وإصابة 54 شخصا في حوادث خلال ثالث أيام العيد

وقعت حوادث على الطرق المختلفة في المحافظات خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، أصيب بسببها 42 شخصا وراح ضحيتها 12 آخرين، بسبب السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة وعدم اليقظة.









لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون جراء تصادم 3 سيارات على طريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي، تلقي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث عند محطة تحصيل الرسوم بمدخل محافظة الإسماعيلية، حيث اصطدمت ٣ سيارات، ما أدى الي مصرع كلا من ابراهيم رضا ابراهيم، 21 سنة، مقيم الشرقية، وسحر عبدالرحمن محمود، 54 سنة، مقيمة المنزلة، وأسماء السيد حسن 30 سنة، مقيمة أرض الجمعيات بالإسماعيلية.









كما أصيب 8 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بعد بوابة الكريمات بخمسة كيلو جنوبا في اتجاه محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى، وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق اسعاف بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم محمود عبد الغنى مخيمر، 32 سنة، مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، ماجدة عبد الغنى مخيمر، 27 سنة، ربة منزل، مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج، شعبان محمد حسن33 سنة، مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيسر وجميعهم مقيمون بمركز ملوي بمحافظة المنيا، كما نقلت سيارات الإسعاف كل من فاطمة رجب محمد، 26 سنة مصابة بجرح قطعي بالذراع الأيسر وجرح قطعي بالقدم اليسري مع اشتباه كسر بالقدم الأيسر، ساجدة محمود عبد الغنى سنة ونصف، مصابة بجرح قطعي بالرأس مع اشتباه ما بعد الارتجاج، محمد شعبان محمد، 10 سنوات، طالب، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، شمس محمود عبد الغنى 6 سنوات، مصابا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، سما محمود عبد الغنى، 7 سنوات، مصابا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمون بمحافظة القاهرة.









تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص في مجرى ترعة المريوطية، وعلى الفور تم الدفع بالأوناش ووحدات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، ونجحت قوات الإنقاذ في انتشال 7 جثث من المياه، وشخص في حالة خطيرة لقى مصرعه فور وصوله للمستشفي، و7 مصابين، فيما تم انتشال الميكروباص من المياه، وتحرير المحضر اللازم، ونقل المصابين للمستشفيات والجثث للمشرحة، وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء مرور الميكروباص على طريق ترعة المريوطية بمدينة منشأة القناطر اختلت عجلة القيادة في يد قائد السيارة مما نتج عنه انقلابها في مجرى الترعة.









لقيت فتاة مصرعها، وأصيب ٤ آخرين جراء تصادم سيارة ملاكي بشجرة، وقع بطريق الزقازيق الزراعي امام كوبري ابو عيادة بين القصاصين والتل الكبير، حيث تلقي مدير امن الاسماعيلية، اخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بشجرة بطريق الزقازيق الزراعي امام كوبري ابو عيادة بين القصاصين والتل الكبي ، مما أدى الي مصرع هدير عادل علي علي ٣٤ سنة بالمحطة الجديدة بمحافظة الاسماعيلية، توفت مكان الحادث ونقلت الي مشرحة التل الكبير.









اصيب ٤ اشخاص في حادث انقلاب سيارة بالكيلو ١٧ بطريق الاسماعيلية بورسعيد، ,وجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الاسعاف بمحافظة الاسماعيلية بنقل المصابين الي مستشفي الاسماعيلية العام لتلقي العلاج اللازم، وكشفت مصادر طبية ان المصابين هم السيد محمد عبد الله ٥٨ سنة، والمصاب باشتباه كسر بالزراع الايسر، ومحمد السيد محمد ٢٤ سنة، جرح قطعي بالاذن اليسري وسحجات، جنا السيد محمد ٧ سنوات، اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد عبد الرحمن محمد مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.









أصيب 7 أشخاص بينهم 4 أطفال بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي قبل الطريق بالطريق الصحراوي " القاهرة - الإسكندرية بدائرة مركز وادي النطرون، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة المستشفي المركزي بوادي النطرون يفيد بوصول مصابين بحادث، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث و تبين حدوث تصادم بين سيارتين ملاكي قبل الطريق الإقليمي باتجاه القاهرة بالطريق الصحراوي.







