الداخلية تضبط 4876 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج عن القانون، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.





اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.





أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (4876) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.



