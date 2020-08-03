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حوادث

الداخلية تضبط 4876 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:59 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج عن القانون، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل  أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (4876) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
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