AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسميا .. الكاف يعلن إقامة مباريات نصف نهائى أبطال إفريقيا بدون جمهور

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:52 م
شعار الكاف
شعار الكاف
Advertisements
عمرو الحلواني
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " إقامة مباريات نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا المقرر خوضها فى شهر سبتمبر المقبل بدون حضور جماهيري وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا .

وأعبن "كاف" بشكل رسمي إقامة مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بنظام الذهاب والإياب، بعدما تراجعت لجنة الأندية التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن مقترح إقامة مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من مباريات فاصلة على ملاعب محايدة.

ويلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأصدر الاتحاد الأفريقى بيانًا رسميًا أكد فيه، "بعد انسحاب الاتحاد الكاميروني لكرة القدم من استقبال المربع الذهبي، وتماشيًا مع مبادئ العدالة، تقرر عدم إقامة المباريات بنظام المربع الذهبي سواء في مصر أو المغرب، حيث تمثل أنديتهما أطراف الدور نصف النهائي وهي الأهلي والزمالك (مصر) والرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي (المغرب).

وتقام مباريات الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب مباراتا الذهاب تقام يومي 25 و26 سبتمبر 2020 بالمغرب  على أن تقام مباريات الإياب يومي 2 و3 أكتوبر بمصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دورة مجمعة.. كاف يبحث مصير مباريات الأهلي والزمالك بـ دوري أبطال أفريقيا خلال أيام

عاجل | الكاف يعلن إقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

رسميا.. الكاف يعلن مواعيد إقامة مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي أبطال أفريقيا

بنظام الذهاب والإياب.. تفاصيل جديدة بشأن مباراتي الأهلي والوداد والزمالك والرجاء

الكاف يستقر على مواعيد نصف نهائي أبطال إفريقيا.. تعرف عليه

الأهلى والزمالك كلمة السر.. مصر تستضيف نهائي أبطال إفريقيا فى هذه الحالة

ترشيحاتنا

شاب وشقيقته بين الضحايا.. تحقيقات موسعة في مصرع وإصابة 15 بحادث ترعة المريوطية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 3-8-2020 بمحافظات مصر

ارتفاع جديد.. اسعار الذهب اليوم الاثنين 3-8-2020

أخبار الرياضة.. محمود علاء يدخل في خلاف مع إدارة الزمالك.. عواد يحصل على توقيع وكيل لاعبين سعودي

زوجة تنفذ أبشع جريمة قتل في حق أبناء زوجها

30 عاما دون حركة.. محمود طريح الفراش منذ ولادته.. ووالدته تناشد السيسي لإنقاذه

AdvertisementS

بعد نبيل دونجا.. الزمالك يتوصل لاتفاق نهائي مع نجم جديد من بيراميدز

مصير الأهلي والزمالك.. الكاف يعلن مواعيد نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا رسميا

رسميا .. الكاف يعلن مواعيد نصف نهائى الكونفيدرالية ومباراة الختام

تأكيدا لـ صدى البلد.. الكاف يعدل نظام نصف نهائي أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلي والزمالك

أخبار الرياضة.. محمود علاء يدخل في خلاف مع إدارة الزمالك.. عواد يحصل على توقيع وكيل لاعبين سعودي

رسميا .. الكاف يعلن إقامة مباريات نصف نهائى أبطال إفريقيا بدون جمهور

بدء الحجز الإلكتروني الخميس.. وزارة الشباب تطرح 2500 دراجة هوائية بسعر مدعم

عبر الأثير.. محمد عفيفي يعلق على لقاء الزمالك والمصري في الدوري

تشكيل برشلونة المتوقع في المواجهة المصيرية أمام نابولي بدوري الأبطال

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

صخرة إفريقيا.. الكاف يتغزل فى وائل جمعة بمناسبة عيد ميلاده 45

بالأرقام.. تاريخ مواجهات الزمالك أمام طارق العشري قبل لقاء المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف صنعت مرسيدس mercedes amg محرك ضخم بقوة 416 حصان .. صور

بفساتين أنيقة.. ملكة جمال العالم تخطف الأنظار في حفل زفافها

مواصفات سكودا كاميك skoda kamiq بعد طرحها رسميا في الساحل الشمالي| شاهد