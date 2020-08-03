رسميا .. الكاف يعلن إقامة مباريات نصف نهائى أبطال إفريقيا بدون جمهور





وأعبن "كاف" بشكل رسمي إقامة مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بنظام الذهاب والإياب، بعدما تراجعت لجنة الأندية التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن مقترح إقامة مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من مباريات فاصلة على ملاعب محايدة.





ويلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.





وأصدر الاتحاد الأفريقى بيانًا رسميًا أكد فيه، "بعد انسحاب الاتحاد الكاميروني لكرة القدم من استقبال المربع الذهبي، وتماشيًا مع مبادئ العدالة، تقرر عدم إقامة المباريات بنظام المربع الذهبي سواء في مصر أو المغرب، حيث تمثل أنديتهما أطراف الدور نصف النهائي وهي الأهلي والزمالك (مصر) والرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي (المغرب).





وتقام مباريات الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب مباراتا الذهاب تقام يومي 25 و26 سبتمبر 2020 بالمغرب على أن تقام مباريات الإياب يومي 2 و3 أكتوبر بمصر.

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " إقامة مباريات نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا المقرر خوضها فى شهر سبتمبر المقبل بدون حضور جماهيري وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا .