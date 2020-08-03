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توك شو

طبيب يحذر مرضى القلب من تناول اللحم الضأن: غني بالدهون

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:15 م
لحم
لحم
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كريم الخطيب
قال الدكتور فهمي شارل وكيل المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، إن اللحم الضأن به كمية دهون عالية، ويشكل خطورة على القلب إذا تم تناول كميات كبيرة منه خاصة في عيد الأضحى المبارك

وأضاف "شارل" خلال مداخلة عبر خاصية "زوم"، على القناة "الأولى"، أن هناك نوعا من البروتينات يضر بالكلى، وهناك أنواع من الاطعمة واللحوم قد تؤدي الي مضاعفات لها علاقة بامراض القلب. 

وأوضح وكيل المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، أن الفرد يحتاج إلى كمية ليست كبيرة من البروتين تقدر بما يتراوح ما بين 200 جرام إلى 300 جرام، منوها إلى أن اللحم الضاني قد يصيب الشرايين ايضا. 

واشار الي أن الوجبة المتوازنة هي الأساس في التعامل الصحي، مشيرًا إلى أنها تختلف من فرد لآخر، فمثلًا إذا كان هناك مريض بالقلب والنقرس والكلى فإنه سيكون مهتمًا بتناول كميات أقل من الدهون واللحوم، ويجب الابتعاد عن اللحوم المشبعة بالدهون الضارة . 

وحذر الدكتور فهمي شارل من تناول اللحوم المصنعة بشكل مستمر لان بها كم عالي جدا، ويفضل تناول اللحوم الحمراء الطازجة لان بها دهون قليلة ولكن بكميات مناسبة كما اشار من قبل 250 جرام تقريبًا. 
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