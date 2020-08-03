AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

جلسة حلف يمين لمحامين الوجه القبلي 10 أغسطس

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:22 م
نقيب المحامين
نقيب المحامين
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم

تعقد نقابة المحامين، جلسة حلف اليمين القانونى للمحامين الجدد بمحافظات الصعيد الاثنين المقبل.

وأعلنت نقابة المحامين عن عقد جلسة حلف اليمين يوم الإثنين الموافق 10 / 8 / 2020. لمحامين نقابات الصعيد الجدد وهي أسيوط شمال وجنوب لمحامين أسيوط شمال وجنوب، المنيا، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر، قنا، سوهاج، الفيوم، بني سويف، الوادي الجديد. 


وكانت قد عقدت نقابة المحامين جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد من محافظات البحيرة، والدقهلية، والشرقية، الثلاثاء الموافق ٢١ يوليه  بقاعة اتحاد عمال مصر، ترأس الجلسة نقيب المحامين رجائى عطية، بحضور أعضاء المجلس حسين الجمال، وأبو بكر ضوه، ومحب المكاوي.


وقال رجائى عطية، للمحامين الجدد إنه لا محاماة بغير جسارة، فيجب أن يكون المحامى جسورا، وهذا لا يعنى خلط الأوراق والتطاول وإنما جسارة مقرونة بآدب وبلاغة وبيان وحجة المحاماة، مشيرا الى أنه فى كثير من المواقف سوف تتعرضون لامتحانات وإما أن ترخى رأسك وتدع الأمور تجرى فى أعنتها، وتفرط فى واجبك كمحامى يحمل على أكتافه أمانة موكله وأمانة الحق، وإما أن تكون جسورا بالقدر الذى يحفظ لك كرامتك وحقك فى التعبير".

 
وأشار "عطية"، إلى أن كافة الدوائر المصرية اعتادت أن محضر الجلسة ملكا للمحكمة، وهذا ليس صحيحا، بل هو ملكا لجميع أطراف الخصومة ولكن لرئيس المحكمة أو النيابة حق الاشراف فقط على التحرير، موضحا أنه سطر بابا فى كتاب "رسالة المحاماة" عن محاضر الجلسات لمدى أهميتها.
 
وشدد نقيب المحامين، على أن المحامى عليه أن يخوض فى كل بحور المعرفة، لأنها كالأوانى المستطرقة، ولذلك عليكم الاطلاع والقراءة فى الأديان، وعلم النفس، والمنطق، والجغرافيا، والتاريخ وغيرها، إضافة لكل المعارف القانونية، كالقانون الإدارى، والمدنى، والدستورى، والجنائى، وقانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات، وغيرهم، ومن المؤكد أن ما حصلته ستجد نفسك احتجت إليه فى وقت ما، ساردا عدة وقائع له بالمحاكم خلال عمله بالمحاماة وكيف تعامل معها كى يستفيد منها شباب المحامين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. تأجيل حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بالمحامين

"المحامين" تعلن أسماء الأعضاء الجدد الذين اجتازوا الكشف الطبي

بسبب كورونا.. المحامين تقرر إجراء جلسات حلف اليمين فى النقابات الفرعية

نقيب المحامين لشباب المهنة: الأمل معقود عليكم لإعادة هيبة المحاماة

وسط إجراءات احترازية .. نقابة المحامين تعقد جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد في اتحاد عمال مصر.. رجائي عطية يدعو المحاميات إلى تبني قضايا المرأة بالمجتمع وداخل النقابة

المحاماة أدب.. رجائي عطية للأعضاء الجدد: أملنا فيكم أن تعودوا بالمهنة إلى سابق عهدها .. فيديو

ترشيحاتنا

مع كلابها.. منة فضالي تخطف الانظار على انستجرام

مع استمرار تعليق الجمعة ..الطائفة الإنجيلية تعلن عودة الصلاة "الأحد"

انتهاء إجازة عيد الأضحى للبنوك.. اليوم

مصير الأهلي والزمالك.. الكاف يعلن مواعيد نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا رسميا

بدل ما أزفه عريس وديته في كفن.. والدة شهيد الجدعنة بشبرا الخيمة: قتلوا ابنى غدرا.. فيديو

بفساتين أنيقة.. ملكة جمال العالم تخطف الأنظار في حفل زفافها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف صنعت مرسيدس mercedes amg محرك ضخم بقوة 416 حصان .. صور

بفساتين أنيقة.. ملكة جمال العالم تخطف الأنظار في حفل زفافها

مواصفات سكودا كاميك skoda kamiq بعد طرحها رسميا في الساحل الشمالي| شاهد