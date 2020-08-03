جلسة حلف يمين لمحامين الوجه القبلي 10 أغسطس

تعقد نقابة المحامين، جلسة حلف اليمين القانونى للمحامين الجدد بمحافظات الصعيد الاثنين المقبل.

وأعلنت نقابة المحامين عن عقد جلسة حلف اليمين يوم الإثنين الموافق 10 / 8 / 2020. لمحامين نقابات الصعيد الجدد وهي أسيوط شمال وجنوب لمحامين أسيوط شمال وجنوب، المنيا، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر، قنا، سوهاج، الفيوم، بني سويف، الوادي الجديد.



وكانت قد عقدت نقابة المحامين جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد من محافظات البحيرة، والدقهلية، والشرقية، الثلاثاء الموافق ٢١ يوليه بقاعة اتحاد عمال مصر، ترأس الجلسة نقيب المحامين رجائى عطية، بحضور أعضاء المجلس حسين الجمال، وأبو بكر ضوه، ومحب المكاوي.





وقال رجائى عطية، للمحامين الجدد إنه لا محاماة بغير جسارة، فيجب أن يكون المحامى جسورا، وهذا لا يعنى خلط الأوراق والتطاول وإنما جسارة مقرونة بآدب وبلاغة وبيان وحجة المحاماة، مشيرا الى أنه فى كثير من المواقف سوف تتعرضون لامتحانات وإما أن ترخى رأسك وتدع الأمور تجرى فى أعنتها، وتفرط فى واجبك كمحامى يحمل على أكتافه أمانة موكله وأمانة الحق، وإما أن تكون جسورا بالقدر الذى يحفظ لك كرامتك وحقك فى التعبير".



وأشار "عطية"، إلى أن كافة الدوائر المصرية اعتادت أن محضر الجلسة ملكا للمحكمة، وهذا ليس صحيحا، بل هو ملكا لجميع أطراف الخصومة ولكن لرئيس المحكمة أو النيابة حق الاشراف فقط على التحرير، موضحا أنه سطر بابا فى كتاب "رسالة المحاماة" عن محاضر الجلسات لمدى أهميتها.



وشدد نقيب المحامين، على أن المحامى عليه أن يخوض فى كل بحور المعرفة، لأنها كالأوانى المستطرقة، ولذلك عليكم الاطلاع والقراءة فى الأديان، وعلم النفس، والمنطق، والجغرافيا، والتاريخ وغيرها، إضافة لكل المعارف القانونية، كالقانون الإدارى، والمدنى، والدستورى، والجنائى، وقانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات، وغيرهم، ومن المؤكد أن ما حصلته ستجد نفسك احتجت إليه فى وقت ما، ساردا عدة وقائع له بالمحاكم خلال عمله بالمحاماة وكيف تعامل معها كى يستفيد منها شباب المحامين.

