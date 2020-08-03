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فن

اخترت التألق.. لقاء سويدان توجه رسالة خاصة إلى جمهورها

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:15 م
لقاء سويدان
لقاء سويدان
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ندى فكري

نشرت الفنانة لقاء سويدان، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة لها.


وظهرت لقاء سويدان في الصورة بقبعة ونظارة شمس، وعلقت على الصورة قائلة: "اخترت التألق حتى بعد كل العواصف التي مررت بها".


وحازت الصورة على ردود واسعة من جانب متابعيها على انستجرام وجاءت أبرز التعليقات على الصورة كالتالي: "قمر ، برافو عليكي ، شكلك حلو".


يذكر أن أحدث أعمال لقاء سويدان الدرامية مسلسل "البيت الكبير 2" من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلى وينتمي لمسلسلات الـ60 حلقة.


المسلسل بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخري، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدي كامل.


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