اخترت التألق.. لقاء سويدان توجه رسالة خاصة إلى جمهورها

نشرت الفنانة لقاء سويدان، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة لها.

وظهرت لقاء سويدان في الصورة بقبعة ونظارة شمس، وعلقت على الصورة قائلة: "اخترت التألق حتى بعد كل العواصف التي مررت بها".





وحازت الصورة على ردود واسعة من جانب متابعيها على انستجرام وجاءت أبرز التعليقات على الصورة كالتالي: "قمر ، برافو عليكي ، شكلك حلو".



