لطلاب الثانوية العامة.. اختار رغباتك بتنسيق الجامعات 2020

يتنظر طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية تنسيق 2020، بدء المرحلة الأولى من التنسيق، والتي تنطلق عقب انتهاء اختبارات القدرات.





وكشف سيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الرغبات المتاحة لطلاب الثانوية العامة على موقع التنسيق ستكون 75 رغبة بعدما أقرها المجلس الأعلى للجامعات.





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