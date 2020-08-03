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رياضة

الكاف يفتح باب الترشح لاستضافة نهائي أبطال أفريقيا.. تعرف على الشروط

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:16 م
دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا
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عمرو الحلواني
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن فتح باب الترشح لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسخته الحالية، إذا ما أفرزت المقابلة النهائية مواجهة مصرية مغربية.

ويلتقى الأهلي والزمالك مع الوداد المغربي والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأشار الاتحاد الإفريقي إلى أن الـ16 أو الـ17 من شهر أكتوبر المقبل يظل موعدًا مقترحًا لإسدال الستار على المنافسة بالمباراة النهائية، وعلى الاتحاد الراغبة في الاستضافة التقدم بطلب إلى الكاف واشترط الكاف أن الدولة التى ترغب فى استضافة نهائي أبطال إفريقيا التقدم بطلب رسمى مدعوما بالموافقة الحكومية للدولة نفسها.

أعلن "كاف" بشكل رسمي إقامة مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بنظام الذهاب والإياب، بعدما تراجعت لجنة الأندية التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن مقترح إقامة مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من مباريات فاصلة على ملاعب محايدة.

وأصدر الاتحاد الأفريقى بيانًا رسميًا أكد فيه، "بعد انسحاب الاتحاد الكاميروني لكرة القدم من استقبال المربع الذهبي، وتماشيًا مع مبادئ العدالة، تقرر عدم إقامة المباريات بنظام المربع الذهبي سواء في مصر أو المغرب، حيث تمثل أنديتهما أطراف الدور نصف النهائي وهي الأهلي والزمالك (مصر) والرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي (المغرب).

وتقام مباريات الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب مباراتا الذهاب تقام يومي 25 و26 سبتمبر 2020 بالمغرب  على أن تقام مباريات الإياب يومي 2 و3 أكتوبر بمصر.

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