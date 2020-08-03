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رياضة

قبل استئناف مبارياته.. تعرف على أغلى 10 لاعبين في الدوري السعودي

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 04:47 م
الدوري السعودي
الدوري السعودي
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إسماعيل محمود
تستأنف مباريات مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان" الدوري السعودي لكرة القدم"، غدًا الثلاثاء، الموافق الرابع من شهر أغسطس، بعد توقف لمدة تزيد عن 4 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

والصراع مازال على أشده بالدوري، فالمنافسة متواجدة على حسم لقب البطولة بين الهلال والنصر، إضافة إلى التنافس على حجز المقعد الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل، وكذلك الصراع على تفادي الهبوط.

ويحتل نادي الهلال صدارة ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، متفوقًا على النصر صاحب المركز الثاني بفارق 6 نقاط، مع وجود مباراة قوية ومرتقبة بينهما، ستحسم بشكل كبير مصير بطل المسابقة، وذلك قبل 8 جولات من النهاية.

وفي هذا التقرير، نستعرض معًا أغلى 10 لاعبين من حيث القائمة التسويقية في الدوري السعودي قبل استئنافه.

1- البرازيلي جويليانو لاعب نادي النصر بقيمة تسويقية تبلغ 11 مليون يورو.

2- البرازيلي جوزيف لاعب نادي أهلي جدة بقيمة تسويقية تبلغ 10 ملايين يورو

3- النيجيري أحمد موسى لاعب نادي النصر بقيمة تسويقية تبلغ 8 ملايين يورو

4- السوري عمر السومة لاعب نادي أهلي جدة بقيمة تسويقية تبلغ 6.50 مليون يورو

5- البيروفي أندريه كاريلو لاعب نادي الهلال بقيمة تسويقية تبلغ 6.50 مليون يورو

6- التونسي نعيم السليتي لاعب نادي الاتفاق بقيمة تسويقية تبلغ 5.80 مليون يورو

7- البرازيلي لوكاس ليما لاعب نادي أهلي جدة بقيمة تسويقية تبلغ 5.50 مليون يورو

8- المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب نادي النصر بقيمة تسويقية تبلغ 5.20 مليون يورو

9- الألماني ماركو مارين لاعب نادي أهلي جدة بقيمة تسويقية تبلغ 4.80 مليون يورو

10 - البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب نادي الهلال بقيمة تسويقية تبلغ 4.80 مليون يورو
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