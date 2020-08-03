بالأسماء.. 6 صفقات تنتظر كلمة الحسم في الأهلي والزمالك | تعرف عليها





ويبحث مسئولو الأهلى تدعيم الفريق بشكل قوى من أجل الاستمرار فى المنافسة على كافة البطولات المختلفة خلال الموسم الكروى الجديد ومواصلة العروض القوية التى يقدمها الفريق تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر.





وقطع الأهلى شوطا كبيرا فى مفاوضاته مع عدد من النجوم تمهيدا لضمهم فى الميركاتو الصيفي، يأتى على رأس هؤلاء اللاعبين، أسامة جلال مدافع فريق إنبي والذى اقترب من التوقيع الرسمي للأهلى ، وكذلك الأمر بالنسبة لـ كريم فؤاد الظهير الأيمن لـ نادي النجوم المعار لفريق إنبي.





وفى الزمالك ينتظر عشاق القلعة البيضاء ، إبرام مجموعة من الصفقات القوية يأتى على رأسها نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز والذى اقترب من التوقيع للأبيض بشكل رسمي .





وشهدت الأيام الماضية دخول الزمالك في مفاوضات مكثفة مع رجب بكار من أجل الحصول على خدماته وضمه في الميركاتو الصيفي المقبل فى ظل رؤية مسئولي القلعة البيضاء بأهمية تدعيم مركز الظهير الأيمن بعدد من اللاعبين المميزين بعد هروب التونسي حمدي النقاز.



وأكد رجب بكار رغبته القوية فى اللعب للزمالك خلال الموسم الكروى الجديد، مطالبا مسئولى الأبيض بالدخول فى مفاوضات مع بيراميدز من أجل حسم ضمه والإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.



ونجح الزمالك فى الوصول إلى اتفاق نهائى مع حمزة المثلوثى لاعب الصفاقسي التونسي ، وكذلك الأمر بالنسبة لـ الأنجولى أرى بابل الذى ينتظر عشاق الأبيض توقيعه الرسمي.

رفع مسئولو الأهلى والزمالك حالة الطوارئ من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بضم مجموعة من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.