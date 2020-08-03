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فن

فرحة العمر .. ويزو تسترجع ذكريات حفل زفافها .. شاهد

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 05:03 م
ويزو وزوجها
ويزو وزوجها
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة الكوميدية ويزو جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بصورة لها من حفل زفافها مع زوجها.


وظهرت ويزو بالصورة مرتدية الفستان الأبيض مسترجعة ذكرياتها مع حفل زفافها وعلقت قائلة "فرحة العمر ربنا يجعل حيااكم كلها فرح".


يشار إلى أن "ويزو" شاركت في دراما رمضان 2020 من خلال مسلسل "رجالة البيت" ، من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي ويشارك في بطولته أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، عارفة عبد الرسول.



وشاركت  ويزو في عروض مسرح مصر بقيادة الفنان اشرف عبد الباقي وعدد من اصدقاءة النجوم "علي ربيع، اوس اوس، محمد انور، حمدي المرغني، مصطفي خاطر". 

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