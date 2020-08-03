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أخبار العالم

الصحة العالمية: كورونا أكبر حالة طوارئ عالمية .. والبحث عن لقاح تاريخي

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 05:31 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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شيماء مصطفى
قال المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن فيروس كورونا يشكل أكبر حالة طوارئ صحية عالمية منذ أوائل القرن العشرين، مؤكدا أن البحث العالمي عن لقاح مضاد للفيروس تاريخي أيضا.

وأضاف تيدروس أدهانوم في إفادته اليومية بشأن مستجدات كورونا، أن هناك لقاحات كثيرة تحت التجربة وعدد منها في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية.. ونأمل جميعًا في الحصول على عدد من اللقاحات الفعالة التي يمكن أن تساعد في وقف العدوى".


وأشار: " لكن هذا لا يعني هذا أنه سيكون لدينا لقاح في الوقت الحالي، لكن السرعة التي وصلنا بها إلى هذا المستوى الآن لم يسبق لها مثيل على الأقل".

وتابع: "ثمة مخاوف من ألا يكون هناك لقاح يمكن أن يجدي نفعا أو ربما يوفر الحماية لبضعة أشهر ليس أكثر.. لكننا لن نعرف قبل أن ننهي التجارب السريرية".

وطالب دول العالم بالالتزام بفحص وعزل وعلاج مرضى كورونا وتعقب وعزل المخالطين لهم، أما بالنسبة للأفراد فحثهم على الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الاقنعة والكمامات وتنظيف اليدين باستمرار حتى يتم السيطرة على الوباء وإنقاذ الأرواح.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، خبرا صادما بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرة إلى أنه من المحتمل ألا يكون هناك حل للأزمة إطلاقا.

وصرح تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام للمنظمة في إفادة صحفية عبر الإنترنت من مقر المنظمة في جنيف بأنه: "لا يوجد حل سحري في الوقت الحالي وقد لا يوجد أبدا".
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