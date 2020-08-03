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حوادث

بسبب تجارة ممنوعة .. حبس عصابة المواد المخدرة 4 أيام

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:24 م
حبس عصابة المواد
حبس عصابة المواد المخدرة
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محمد العيسوى
قررت نيابة مدينة نصر حبس 4 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهما بخطف زميلهم بسبب تجارة المواد المخدرة.

البداية عندما تلقى مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده أثناء مرور قوة أمنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان لتفقد الحالة الأمنية، تلاحظ قيام أحد الأشخاص بالاستغاثة والقفز من الصندوق الخلفى الخاص بسيارة نصف نقل.

علي الفور قامت الاجهزة الامنية من ضبط المتهمين وهم 4 أشخاص وذلك حال استقلالهم السيارة المشار إليها "قيادة أحدهم يعمل عليها كسائق"، وبسؤالهم قرر أحدهم بقيام باقى المتهمين باختطافه من منطقة الكوم الأحمر محل عمله، واصطحبوه داخل السيارة المشار إليها، وقاموا باحتجازه بالصندوق الخلفي الخاص بالسيارة بسبب وجود خلافات مالية بينهم حول تجارة المخدرات .

وبمواجهة باقى المتهمين أقروا بقيامهم بتسليم المذكور مبلغ مالى 12 ألف جنية نظير شراء كمية من المواد المخدرة، إلا أنه لم يقم بذلك ورفض إعادة المبلغ المالي مما أثار حفيظتهم، فقاموا  باختطافه واحتجازه داخل السيارة المشار إليها لإجباره على رد المبلغ المالى، وفى سبيل ذلك توجهوا لمحل عمله وقاموا بارتكاب الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام .
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