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محافظات

محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الاستعدادات اللازمة لانتخابات مجلس الشيوخ

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:55 م
اجتماع محافظ الشرقية
اجتماع محافظ الشرقية
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تشجيع المواطنين للنزول والإدلاء بأصواتهم والمشاركة في إنتخابات مجلس الشيوخ 2020 والتي ستنطلق يومي 11 ، 12 أغسطس الجاري لإرسال رسالة للعالم أن شعب مصر لديه الوعي والحس السياسي بأن يشارك في الإستحقاقات الدستورية ويُعلي من شأن مؤسساته النيابية العريقة. 

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام وعلي الصناديلي السكرتير العام المساعد ، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
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وخلال الإجتماع أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري المديريات الخدمية بضرورة الإنتهاء من الإستعدادات اللازمة لإنتخابات مجلس الشيوخ لمراجعة المقرات الإنتخابية والتأكد من سلامة مداخل وأسوار المقرات وتوافر إشتراطات الوقاية من الحريق.

وتمثلت تلك الاشتراطات في وجود حرم أمني حول المقر الإنتخابي ليتيح التأمين الكامل، والتأكد من سلامة باب اللجنة الإنتخابية ومتانته والنوافذ مزودة بمصبات حديدية لتأمين صناديق الإقتراع، وجود تليفون أرضي بكل مقر إنتخابي بحالة جيدة ويعمل، وجود دورات مياه نظيفة و صالحة للإستخدام بكل مقر انتخابي، وتوفير كشافات كهرباء ومولد كهربائي إحتياطي في حالة إنقطاع التيار الكهربي داخل المقر الإنتخابي. 

كما شدد المحافظ على توفير كرسي متحرك بكل مقر إنتخابي لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، توفير عدد 50 شيكاره رمل وزن الشكاره لا يقل عن 50 كيلو جرام أمام كل مقر انتخابي ويتم توزيعها 25 شيكارة يمين باب المقر الإنتخابي و25 شيكاره شمال باب المقر الإنتخابي، وتوفير سيارة حماية مدنية و سيارة اسعاف قريبة من المقرات الإنتخابية.

ووجه بإستقبال عناصر التأمين وتسكينهم والتأكيد على تواجد المسؤول عن المقر الإنتخابي ( مدير المدرسه الوحدة الصحية مركز الشباب الجمعيه الزراعية)، والإهتمام بأعمال التطهير والتعقيم بالمقرات الإنتخابية لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المترددين عليها.
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