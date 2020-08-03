يحدث في الشرقية.. ذبح 287 رأس ماشية بالمجازر و3 تصاريح نقل جلود للجمعيات الخيرية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بفتح المجازر الحكومية بمناسبة عيد الأضحى المبارك أمام جموع المواطنين بالمجان لذبح الأضاحي ومنع الذبح بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة حفاظًا على سلامة لحوم الأضاحي وعدم تلوث البيئة، وتوقيع غرامات علي المخالفين ، وكذلك تكثيف التفتيش على محلات الجزارة ومحلات بيع وحفظ وتداول اللحوم بالإشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.





وقامت مديرية الطب البيطري بالإشراف علي أعمال ذبح 287 رأس ماشية و أغنام أضاحي بالمجازر التابعة للمديرية، وذلك تحت الإشراف البيطري الكامل للحفاظ علي سلامة اللحوم مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية أثناء أعمال الذبح .

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من جانبه فقد أكد الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أنه تم إصدار 3 تصاريح نقل جلود الأضاحي للجمعيات الخيرية .





وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية انه تتواصل الحملات التفتيشية لمديرية الطب البيطري بالشرقية وتكثيفها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.