يا رب ما تقعدوا قعدة عبودة.. سامح حسين يمازح طلاب الثانوية العامة بصورة كوميدية

بصورة كوميدية تعبر عن انتظارهم لنتيجة الامتحانات المنتظر إعلانها خلال ساعات وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام مازح الفنان سامح حسين جمهوره من طلاب الثانوية العامة





وعلق سامح حسين على الصورة، قائلا "ربنا يوفق كل طلبة الثانوية العامه ياااااااارب .. وماتقعدوش قعدة عبوده كده ".





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كانت آخر أعمال سامح حسين مسرحية، "المتفائل" على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل.





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مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي.