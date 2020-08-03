مقتل وإصابة 14 شخصا في انفجار قرب مدينة مشهد الإيرانية

لقي شخص مصرعه وأصيب 13 آخرين من جراء انفجار بأحد خزانات مصنع للمواد الغذائية قرب مدينة مشهد الإيرانية، شمال شرقي البلاد.





ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن دائرة الطورائ في مدينة جناران قرب مدينة مشهد، قولها إن انفجارا وقع بأحد خزانات مصنع لإنتاج المواد الغذائية في المدينة، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين بجروح.





وأوضح رئيس مديرية الصناعية في محافظة جناران بخشعلي بياتي أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الانفجار هو عدم إغلاق باب خزان المواد الأولية، ما أدى إلى انسكاب المواد المنصهرة خارج الخزان.





وشهدت إيران على مدى الفترة الماضية تكرارا لحوادث الانفجار في سواء في المنشآت المدنية أو العسكرية، وهو الأمر الذي أرجعه البعض إلى حرب سيبرية بين إيران وإسرائيل، بسبب تموضع الأولى في سوريا، وإصرارها على مواصلة برنامجها النووي الذي يقلق إسرائيل.



