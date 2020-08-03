AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقتل وإصابة 14 شخصا في انفجار قرب مدينة مشهد الإيرانية

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:11 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
لقي شخص مصرعه وأصيب 13 آخرين من جراء انفجار بأحد خزانات مصنع للمواد الغذائية قرب مدينة مشهد الإيرانية، شمال شرقي البلاد.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن دائرة الطورائ في مدينة جناران قرب مدينة مشهد، قولها إن انفجارا وقع بأحد خزانات مصنع لإنتاج المواد الغذائية في المدينة، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين بجروح.

وأوضح رئيس مديرية الصناعية في محافظة جناران بخشعلي بياتي أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الانفجار هو عدم إغلاق باب خزان المواد الأولية، ما أدى إلى انسكاب المواد المنصهرة خارج الخزان.

وشهدت إيران على مدى الفترة الماضية تكرارا لحوادث الانفجار في سواء في المنشآت المدنية أو العسكرية، وهو الأمر الذي أرجعه البعض إلى حرب سيبرية بين إيران وإسرائيل، بسبب تموضع الأولى في سوريا، وإصرارها على مواصلة برنامجها النووي الذي يقلق إسرائيل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيران .. مقتل 13 شخصا وإصابة 4 آخرين في انفجار طهران.. فيديو وصور

مصرع 3 جنود أتراك وإصابة 12 شخصا في انفجار حافلة

شاهد.. اندلاع حريق في ميناء بوشهر الإيراني واشتعال النيران في السفن

انفجار في منشأة للطاقة بمحافظة أصفهان الإيرانية

بعد انفجار في منشأة للطاقة.. شاهد.. حريق في مصنع بمدينة تبريز الإيرانية

اليابان: مصرع شخص وإصابة 18 آخرين جراء انفجار في أحد المطاعم

ترشيحاتنا

لو طالت المسافات.. ظهور جديد لمحمد صلاح مع لوفرين عبر الفيديو

معجبة تعلن إصابة إسلام الشاطر بـ كورونا.. ورد قوي من اللاعب

كلوب يطيح بـ 10 لاعبين خارج ليفربول .. وغموض حول مصير صلاح

لن ننسى .. شاهد ماذا قال التليفزيون الكويتي عن مصر

التعليم تحسم الجدل: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 غدا .. وشوقي يوجه كلمة عبر السوشيال ميديا لتهنئة الأوائل

العثور على رجل ميت منذ 5 سنوات يمشي في الغابة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة أمريكية تكشف رد فعل جسم الإنسان بعد إصابته بفيروس كورونا

شعر ملموم ومكياج حاد .. ياسمين صبري تفاجئ الجمهور بإطلالة جديدة.. شاهد

مشروب يومي مذهل.. فوائد ديتوكس الماء بالليمون