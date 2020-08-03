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حوادث

بعد حادث حمو بيكا.. عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:17 م
القيادة تحت تأثير
القيادة تحت تأثير المخدرات
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عمرو خليفة
زادت في الآونة الأخيرة حوادث التصادم خصوصًا على الطرقات السريعة، مما ينتج عنه قتل الكثير من الأبرياء، ودائما ما يكون سبب تلك الحوادث تناول المخدرات أو القيادة تحت تأثيرها، مثلما حدث في حادث المطرب حمو بيكا، الذي وقع صباح اليوم، بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.


وأكد المستشار محمد حسن، المحامي بالنقض، أن تعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة يؤثر بالسلب على السائق، لأنه لا يكون في وعيه.




وأضاف أن القانون غلظ عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر، بجعلها جريمتين وهما حيازة مواد مخدرة و"تعاطي"، بعدما كانت في الماضي فعلا إجراميا واحدا وهو القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر حيث كان المتهم يعاقب بالحبس من ٢٤ ساعة بحد أدنى وأقصى عقاب ثلاث سنوات حبسا وبكفالة ألف جنيه وغرامة تتراوح بين ١٠٠ جنيه و٥٠٠ج.


وتابع أن المادة 76 من قانون المرور رقم 121 لعام 2008، نصت علي أنه في حال إثبات تعاطي المواد المخدرة لسائقي المركبات أعلى الطرق، يتم سحب الرخصة، ثم تحويله للنيابة المختصة حسب دائرة القسم أو المركز الخاص به، ثم تأمر النيابة بحبسه 4 أيام ويمكن أن يجدد له ثم يتم إحالته للمحاكمة.


كما أن عقوبة تلك المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه، فإذا نتج عنها إصابة أى شخص فى حادث مرورى يتم الحبس مدة لا تقل عن سنتين حتى 5 سنوات، وإذا نتج عنها عجز كلى أو وقوع وفيات يتم السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات، والغرامة 20 ألف جنيه، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد رد الاعتبار.


وأوضح المحامي بالنقض ان نص قانون المرور الجديد في شريحته الخامسة بمعاقبة مرتكب مخالفة القيادة تحت تأثير المخدر عن طريق خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه.
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