مستقبل وطن ينظم مسيرة تأييد بالسيارات لمرشحيه شرق الإسكندرية

نظم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية مسيرة دعم وتأييد لمرشحي الحزب علي القائمة الوطنية ومرشحي المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ ، بمنطقة المنتزة شرق الإسكندرية، شارك فيها عشرات السيارات، تحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالإسكندرية، وفي حضور عدد المرشحين، وعدد من أعضاء الحزب.





وجابت المسيرة عددًا من شوارع حي المنتزة ومنطقة المعمورة لتقديم الدعم والتأييد لمرشحي الحزب سواء على المقاعد الفردية أو القائمة الوطنية "من أجل مصر"، خلال الانتخابات التي ستجرى يومي 11 و12 أغسطس الجاري و دعوة المواطنين للمشاركة.





وخلال تصريحات على هامش المسيرة، طالب إيهاب أبوكليلة، المحامي، المرشح بالقائمة الوطنية عن حزب مستقبل وطن ومنظم المسيرة، المواطنين بدعم المرشحين على المقاعد الفردي من رقم (1) إلى (7)، بالإضافة إلى مرشحي القائمة الوطنية، مؤكدًا أن الحزب بأعضائه وقياداته قادر على حشد المواطنين، والوصول إلى صندوق الانتخابات.





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وقال أبوكليلة إن توقيت انتخابات مجلس الشيوخ رسالة إلى أن الشعب المصري يعيش حالة من الاستقرار والأمن والسلام الداخلي، وأن الجبهة الداخلية بخير بشعبها المتمثل في جميع أطياف المجتمع و مرددًا: "نعم للقائمة الوطنية من أجل ونعم للمرشحين الفردي من (1) إلى (7)"





ويخوض حزب مستقبل وطن بالإسكندرية الانتخابات على 6 مقاعد فردي، وهم سامح الشيمي، رقم (1) رمز الكتاب، وسعد عبد المولى، رقم (3)، رمز سنبلة القمح، وعلاء جاد، رقم (3)، رمز القلم، والسيد جمعة، رقم (4) رمز السلم، ومحمد حمزة، رقم (6) رمز المسدس، ونشأت متري، رقم (7) رمز قناة السويس، بالإضافة إلى القائمة الوطنية "من أجل مصر"، ورمزها رأس كليوباترا.



