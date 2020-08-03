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فن

كريم قاسم ينشر صورا من جلسة تصوير جديدة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:15 م
كريم قاسم
كريم قاسم
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سعيد فراج - شروق إبراهيم
نشر الفنان كريم قاسم، عبر حسابه الشخصي على السوشيال ميديا، صورًا من أحدث جلسة تصوير خضع لها.

وقد ظهر كريم قاسم بستايل صيفي وتم التصوير في العين السخنة مع المصور محسن عثمان وستايلست ندا حسام وكوافير وائل دياجو كما نشر مقطع فيديو صغير لكواليس التصوير من تصوير لمبة ومونتاج عمر طارق.

ويعرض لكريم قاسم الآن الفصل الثاني من مسلسل مملكة إبليس على شاهد VIP الذي يقوم فيه بدور حماصة. يذكر أن أحدث أعمال كريم قاسم كان مسلسل لما كنا صغيرين الذي عرض في رمضان الماضي كما عرض له الفيلم العالمي سواح على منصة NETFLIX والذي يعتبر العمل الثالث له على المنصة بعد عرض فيلم ليل خارجي وThe First Line.

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