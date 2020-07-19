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فن

في مملكة إبليس.. كريم قاسم ينشر كواليس مشهد الضفادع.. فيديو

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:52 م
كريم قاسم
كريم قاسم
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محمد نبيـل
نشر النجم كريم قاسم على صفحاته الرسمية على السوشيال ميديا فيديو من تصوير كواليس مشهد الضفادع الذي سيعرض اليوم في الحلقة السادسة من مسلسل مملكة إبليس. 

وعلق كريم قاسم على الفيديو " أنا وافقت على الدور أول ما عرفت أن فيه ضفادع".

ويقوم كريم قاسم في مسلسل مملكة إبليس بدور حماصة الأخ الأصغر لأزهار وهي أحد السيدات الثلاثة الكبار في حارة الحدق أو الجنة ويحب حماصة اثنان سعاد حسني وجارته غريبة الذي يتمنى أن يأتي اليوم الذي يخرجوا فيه سويًا من الحارة.

مسلسلة مملكة إبليس الفصل الأول يعرض يوميًا الساعة 9 مساء على mbc   مصر ومن المنتظر عرض الفصل الثاني يوم 30 يوليو على شاهد VIP. ويعتمد المسلسل على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليس لها علاقة بالواقع داخل حارة شعبية من تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن أحدث أعمال كريم قاسم كان مسلسل لما كنا صغيرين الذي عرض في رمضان الماضي كما عرض له الفيلم العالمي سواح على منصة NETFLIX والذي يعتبر العمل الثالث له على المنصة بعد عرض فيلم ليل خارجي وThe First Line.
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