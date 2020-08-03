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أخبار البلد

نجيب ساويرس ردا على متابع: الحمد لله إن الواحد طلع محدود الذكاء

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:06 م
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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ميرنا محمود
نشر رجل الأعمال  نجيب ساويرس، تويتة ردا علي أحد متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر. 

وغرد نجيب ساويرس قائلا : الحمد لله .. إن الواحد طلع محدود الذكاء.

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وجاء  ذلك ردا  علي تغريدة  أحد متابعيه : "الذهب كما قال وارن بافيت. يستخرج من باطن الأرض ليخزن في باطن البنوك. استثمار فاشل ولا يستثمر فيه الا محدودي الذكاء والذين لا يملكون قدرات استثمارية.

ويحرص رجل الأعمال نجيب ساويرس على الرد على متابعيه عبر السوشيال ميديا وإبداء رأيه في جميع الأمور المجتمعية والسياسية داخل وخارج مصر.
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