حمو بيكا عامل دوشة في الساحل.. حادث سيارة يتسبب في خسائر فادحة.. والمطرب: مش عربيتي

أثيرت حالة كبيرة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد انتشار صور لسيارة مغني المهرجانات حمو بيكا، متهشمة داخل إحدى القرى بالساحل الشمالي، ترصد لقطات من الحادث، بعد تصادمها مع عدد آخر من السيارات، وتباشر الشرطة التحقيقات في الحادث خلال الوقت الحالي.





فجّر شخص، يُدعى عمرو نجيب، مفاجأة حول حادث تصادم سيارة مغني المهرجانات حمو بيكا، الذي جرى صباح اليوم الاثنين، بإحدى القرى في الساحل الشمالي. وقال عمرو نجيب، إن سيارته تهشمت وعدد آخر من السيارات، بفعل تصادم سيارة كان يستقلها حمو بيكا، في مكان انتظار السيارات «باركينج» بقرية في الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن بيكا، استعان بشخص آخر ادعى أنه كان يقود السيارة، وكان مخمورًا، بحسب قوله.

وكتب عمرو نجيب، في منشوره على فيسبوك: «قدر الله وما شاء فعل .. البيه حمو بيكا اللي طايرين بيه فالسما وواخد تريند ماشي سكران هو واللي معاه ف پورتو مارينا دخل ف ٧ عربيات واقفين ومنهم عربيتي و عربية ابن خالي و النتيجة أهي ، وجابوا واحد قال ان هو اللي سايق فالقسم و متعاطي حشيش و البيه قاعد ف عربيته بره صاغ سليم».

وأضاف: «انا مش حسيبه غير لما آخد حقى .. شير علشان الناس تشوف لما النماذج دي الفلوس بتجري ف ايديها بتعمل ايه و عشان تبقوا تجيبوه فالافراح و تهيصوا».





حصل «صدى البلد» على مقطع فيديو يرصد فيه تواجد سيارة مغني المهرجانات حمو بيكا «الصفراء»، أمام قسم شرطة مارينا بالساحل الشمالي، بعد الحادث الذي تم صباح اليوم جراء تصادم سيارة مدير أعماله مع عدة سيارات أخرى.

وحسب مصادر، في مدينة مارينا، بالساحل الشمالي، فإن حمو بيكا، ظل متواجد في قسم الشرطة، منذ لحظة الحادث الذي وقع في السادسة والنصف صباح اليوم الأثنين 3 أغسطس، وحتى بعد ظهر اليوم.





أجرى مغني المهرجانات حمو بيكا، فيديو لايف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، للرد على الإتهامات التي وجهت له بإحداث تلفيات في عدة سيارات بالساحل الشمالي، بعد التصادم مع سيارة تابعة له.

وقال حمو بيكا، إن السيارة التي تصادمت ملك مدير أعماله، الذي أعطاها لصديق له لشراء بعض الأغراض، لكنه تفاجأ وهو في الفندق بأن السيارة تعرضت لحادث، ما جعله يندفع نحو القرية بالساحل الشمالي للاطمئنان على المتواجدين بالسيارة.

وأضاف بيكا، أن هناك سيارات كانت مخالفة وتقف صف ثاني، ما جعل سيارة مدير أعماله، تتفاجأ بإحدى هذه السيارات، فاصطدمت بها، ثم اصطدم بسيارتين أخريين على حد قوله، لافتًا إلى أن البعض استغل الموقف لنقل معلومات مغلوطة.





كشف أصحاب السيارات المتضررة بسبب حادث سيارة مدير أعمال المطرب الشعبى حمو بيكا فى مارينا أثناء قضائهم إجازة أن المطرب الشعبى كان متواجدا وقت وقوع الحادث .

وقال م. ف احد اصحاب السيارات : أنا كنت نايم فى وقت الحادث وحوالي الساعة 6 ونصف صباحا سمعت صوت ارتطام شديد وبعدها وجدت أمن البرج المقيم فيه يتصل علىّ ويطلب منى النزول للاطمئنان على سيارتي وبعدها وجدت عددا كبيرا من الأشخاص وحمو بيكا كان يقف ووجدت تلفيات كبيرة بها وسألت عن المتسبب فى الحادث فعلمت انه مدير اعمال حمو بيكا .

وتابع : حضرت الشرطة بعدها وتم حصر السيارات المتضررة وتحرير محضر بالواقعة وبلغ عدد السيارات المتضررة ما يقرب من 9 سيارات .

وردا على ما قاله حمو بيكا بأنه لم يكن متواجدا وقت الحادث قال : حمو بيكا كان موجود والعربية المتسببة فى الحادث كان عليها ارقام تجارية وحول أن قائد السيارة فوجئ بوجود ملف وسيارات صف ثان نفى المتضرر وقال ان اول ملف يبعد عن الحادث 300 متر وأن السيارات لم تكن في صف ثان. مشيرا الى أن السيارة تتكلف ما يقرب من 200 الى 300 الف جنيه نظرا لوجود تلفيات كبيرة لحقت بها .

ويقول أ. ج أحد أصحاب السيارات المتضررة : اللى حصل انا نزلت من مكان اقامتى الساعة 7 الصبح لقيت عربيتى مخبوطة وفيه تلفيات كبيرة وناس كتيرة واقفة الشرطة جات حصرت التلفيات وحررنا محضر ووقت الحادث كان حمو بيكا واقف ومعاه ناس تانية وعرفت ان اللى كان سايق العربية المتسببة فى الحادث مدير أعمال حمو بيكا وقالوا انه كان شارب معرفش ده صح ولا لأ. لكن تحليل المخدرات هو اللى هيأكد.

وتابع: فوجئت بمحامي حمو بيكا يطلب مني رقم التليفون الخاص بى. مشيرا الى انه سيتوجه للنيابة غدا لسماع أقواله.. وحول قيمة الخسائر والتلفيات فى السيارة اكد أن التوكيل سوف يحدد قيمة التلفيات وحاول بعض المتواجدين انهاء الموضوع بالتصالح وطالبنا بتعويض عن التلفيات والخسائر لكنه رفض وقال خلى القانون ياخد مجراه.



