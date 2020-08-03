الأهلي: فاير حدد 3 أكتوبر موعدا لمباراة الإياب أمام الوداد المغربي فى دوري أبطال أفريقيا

قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي إن الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب السويسري رينيه فايلر حدد يوم 3 أكتوبر لخوض مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد حدد مواعيد مباريات نصف النهائي والنهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.





وأضاف محمد مرجان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة الأهلي: "الجهاز الفني اختار يوم 3 أكتوبر لمباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، ا لأهلي لم يصل له أي خطاب رسمي بالمواعيد، وسنقوم بالرد فورًا برغبتنا في إقامة اللقاء يوم 3 أكتوبر".





وواصل: "نتمنى حضور الجماهير، الأوضاع في تحسن بالنسبة لفيروس كورونا، والأمور ستظهر بعد إجازة العيد".



