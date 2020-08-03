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رياضة

الأهلي: فاير حدد 3 أكتوبر موعدا لمباراة الإياب أمام الوداد المغربي فى دوري أبطال أفريقيا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:47 م
فايلر
فايلر
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محمد رشاد
قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي إن الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب السويسري رينيه فايلر حدد يوم 3 أكتوبر لخوض مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد حدد مواعيد مباريات نصف النهائي والنهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وأضاف محمد مرجان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة الأهلي: "الجهاز الفني اختار يوم 3 أكتوبر لمباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، الأهلي لم يصل له أي خطاب رسمي بالمواعيد، وسنقوم بالرد فورًا برغبتنا في إقامة اللقاء يوم 3 أكتوبر".

وواصل: "نتمنى حضور الجماهير، الأوضاع في تحسن بالنسبة لفيروس كورونا، والأمور ستظهر بعد إجازة العيد".

وعن الترتيبات لمباراة الذهاب قال: "سمير عدلي يقوم بدوره على أكمل وجه، وقبل المباراة بوقت مناسب سيسافر المغرب بصحبة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لترتيب أوضاع البعثة".
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